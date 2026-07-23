Vozinha entre os melhores jogadores do Mundial2026

A vice-campeã Argentina conta com dois representantes no melhor onze, entre eles Lionel Messi, vencedor da Bola de Prata.
Já a França coloca três jogadores na equipa, sendo Kylian Mbappé, que conquistou a Bola de Bronze e terminou como melhor marcador da prova, com 10 golos.
Apesar de ter recebido a Luva de Ouro, prémio atribuído ao melhor guarda-redes do Mundial, o espanhol Unai Simón não foi escolhido para o onze ideal.
A vaga na baliza foi atribuída a Vozinha, que se destacou como a principal figura da seleção cabo-verdiana.
Na estreia de Cabo Verde em fases finais de um Campeonato do Mundo, Vozinha foi decisivo no histórico empate sem golos frente à Espanha, resultado que marcou a campanha da seleção nacional.
Aos 40 anos, tornou-se no único jogador presente no onze ideal cuja equipa não chegou aos quartos-de-final, depois de os Tubarões Azuis terem sido eliminados pela Argentina nos dezasseis-avos-de-final, por 3-2, após prolongamento.
A linha defensiva da equipa ideal é composta pelos espanhóis Pedro Porro e Marc Cucurella nas laterais, enquanto o argentino Lisandro Martínez e o francês Dayot Upamecano ocupam o centro da defesa.
No meio-campo, Rodri, vencedor da Bola de Ouro do Mundial2026, surge acompanhado pelo francês Michael Olise e pelo inglês Jude Bellingham.
O ataque reúne três dos maiores protagonistas do torneio, Lionel Messi, autor de oito golos; Kylian Mbappé, que terminou com 10 tentos e reforçou o estatuto de melhor marcador da história das fases finais dos Mundiais, com 22 golos; e o norueguês Erling Haaland, que fechou a competição com sete golos, o mesmo número de Bellingham.
O Mundial2026, disputado entre 11 de Junho e 19 de Julho, foi o primeiro da história com 48 seleções e teve como anfitriões os Estados Unidos, o México e o Canadá.