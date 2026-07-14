​Camisola de Vozinha bate recorde em leilão do Mundial 2026

De acordo com A Bola, a peça, usada pelo internacional cabo-verdiano na partida frente à Arábia Saudita, foi arrematada por cerca de 11.116 euros, superando os anteriores recordes pertencentes a Alisson Becker, do Liverpool, e a Manuel Neuer, da selecção alemã.
O leilão contou com 59 licitações provenientes de 16 países diferentes, tendo a camisola sido adquirida por um colecionador dos Estados Unidos.
Segundo o jornal desportivo português, o recorde reflecte a projecção internacional alcançada por Vozinha durante o Campeonato do Mundo, onde o guarda-redes de 40 anos foi uma das grandes figuras da surpreendente campanha de Cabo Verde, com exibições de elevado nível que despertaram a atenção de adeptos e colecionadores.