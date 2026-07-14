Desporto

​Camisola de Vozinha bate recorde em leilão do Mundial 2026

PorExpresso das Ilhas,14 jul 2026 15:08

A camisola utilizada por Vozinha durante o Mundial de 2026 foi vendida em leilão por um valor recorde na plataforma MatchWornShirt, tornando-se a camisola de guarda-redes mais cara de sempre vendida naquele portal especializado em equipamentos usados em jogo.

De acordo com A Bola, a peça, usada pelo internacional cabo-verdiano na partida frente à Arábia Saudita, foi arrematada por cerca de 11.116 euros, superando os anteriores recordes pertencentes a Alisson Becker, do Liverpool, e a Manuel Neuer, da selecção alemã.

O leilão contou com 59 licitações provenientes de 16 países diferentes, tendo a camisola sido adquirida por um colecionador dos Estados Unidos.

Segundo o jornal desportivo português, o recorde reflecte a projecção internacional alcançada por Vozinha durante o Campeonato do Mundo, onde o guarda-redes de 40 anos foi uma das grandes figuras da surpreendente campanha de Cabo Verde, com exibições de elevado nível que despertaram a atenção de adeptos e colecionadores.

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Tópicos

Mundial 2026 Vozinha Camisola Leilão

Autoria:Expresso das Ilhas,14 jul 2026 15:08

Editado porAndre Amaral  em  14 jul 2026 16:19

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