Vozinha, de herói improvável a fenómeno global em poucas horas

O guarda-redes da selecção nacional, Josimar Dias (Vozinha), tornou-se uma das grandes histórias do Mundial 2026 depois da exibição monumental frente à Espanha. Com sete defesas decisivas, o veterano de 40 anos segurou o empate sem golos no histórico primeiro jogo de Cabo Verde numa fase final de um Campeonato do Mundo.

Mas o impacto não ficou dentro das quatro linhas. Durante e após o encontro, uma campanha espontânea promovida por adeptos e influenciadores brasileiros fez explodir a popularidade de Vozinha nas redes sociais. O guarda-redes passou de cerca de 50 mil seguidores para milhões em poucas horas, transformando-se num fenómeno global do Instagram. Diferentes meios internacionais apontam que a sua conta ultrapassou rapidamente a marca dos dois, três e até cinco milhões de seguidores, num crescimento raramente visto no futebol.

A imagem de Vozinha emocionado no final da partida, aliada à sua história de perseverança e à resistência da selecção cabo-verdiana diante de uma das favoritas ao título, conquistou adeptos em todo o mundo.

Para um país com pouco mais de meio milhão de habitantes, o fenómeno ganhou contornos simbólicos e em poucas horas o número de seguidores de Vozinha superou a população de Cabo Verde, tornando o guarda-redes um dos rostos mais reconhecidos deste início de Mundial.