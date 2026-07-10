Presidente da FCF quer Cabo Verde em todas as fases finais

Depois do que conseguiu no Mundial 2026, Cabo Verde tem a ambição de chegar às fases finais de todas as provas, disse hoje em entrevista à Lusa o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo.

“Sim, o objetivo é esse, estar sempre. Falhámos agora o CAN 2026 [Campeonato Africano das Nações], quando ninguém estava à espera”, assume o dirigente que, no entanto, considera que os Tubarões Azuis podem ser favoritos já na qualificação para o CAN 2027, que arranca em Setembro.

Na estreia em mundiais de futebol, a selecção empatou com duas antigas campeãs mundiais (0-0 com Espanha, 2-2 com o Uruguai) e obrigou a titular do troféu, Argentina, a suar em tempo extra para ultrapassar os dezasseis avos de final (3-2).

O país “passa a ser mais visado pelo que conseguiu no Mundial, pela divulgação que teve. Todos agora querem também bater Cabo Verde. Temos de estar cientes dessa realidade”, acrescentou.

Mário Semedo conta com o selecionador Pedro Brito "Bubista", com quem renovou contrato “ainda antes” do Mundial 2026, para as próximas campanhas – incluindo o Mundial 2030 em Espanha, Marrocos e Portugal.

“Seguramente, o objectivo é esse, mas sabemos os riscos que corremos. O "Bubista", agora, é um treinador muito conceituado. O futebol tem esses riscos que temos de saber gerir”, disse, negando que já tenha tido alguma conversa, mas referindo que “são possibilidades que não se podem descurar”.

Questionado sobre o “scouting”, observação e recrutamento de jogadores, Mário Semedo disse que Bubista “está sempre ciente disso”.

“Mesmo na FIFA Series”, jogos amigáveis realizados em Março, na Nova Zelândia, “foram chamados novos jogadores. Eu penso que vai continuar a ser assim. Temos muitos bons jogadores que estarão na lista de espera e que agora, certamente, vão ter oportunidades”, disse, sem referir nomes.

O investimento nas competições internas, a par da formação, são duas prioridades para investir a verba conquistada com a participação no Mundial 2026, depois de serem pagos os compromissos com jogadores e todas as despesas, desde logo, com a logística de todo o pessoal em viagens, alojamentos e outros aspetos.

“A FIFA não pagou tudo. As pessoas pensam que é só anunciar e [o dinheiro] já está nas contas da Federação. Não é verdade: recebemos milhões, mas temos milhões de despesas, também”, incluindo a fase de qualificação, explicou.

As contas estão ainda por fechar e Mário Semedo acredita que nos próximos meses – até final do ano – será conhecido o saldo final, sendo que, “seguramente, será aplicado rigorosamente no futebol nacional”.

“É importante que se defina uma lei-quadro das escolas de futebol, da formação”, para, entre outras coisas, “definir o perfil das pessoas para as orientar”, além de outros aspetos, como o financiamento – para não haver o risco de qualquer pessoa montar escolas de futebol, sem critérios.

Trata-se de uma caminhada fora de campo para sustentar o que se passa lá dentro e, neste capítulo institucional, o presidente da FCF referiu que tem “bons contactos e boa relação com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)”, bem como com o Senegal e Costa do Marfim, federações que podem servir de referência.

Das lições obtidas nos Estados Unidos, assinalou que “a gestão das vitórias às vezes é muito complicada, talvez mais do que quando há derrotas”, porque a notoriedade “expõe a selecção” mais do que o habitual e é preciso saber gerir os riscos que uma visibilidade tão expressiva pode acarretar.

Agora, a FCF tem as atenções centradas noutro momento histórico: a selecção feminina, orientada por Silvéria Nédio, vai participar, pela primeira vez, no CAN, a partir de 26 de Julho, em Marrocos.

“É um desafio e temos de estar muito bem preparados e organizados para enfrentar as selecções com quem vamos jogar, num grupo muito físico”, disse Mário Semedo, numa alusão ao Grupo D, que as cabo-verdianas partilham com Gana, Camarões e Mali.