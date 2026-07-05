FCF destaca feito histórico dos Tubarões Azuis e antecipa novos desafios

À chegada dos Tubarões Azuis ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, onde a equipa foi recebida por centenas de adeptos, familiares e dirigentes, Mário Semedo destacou o percurso da selecção até aos oitavos-de-final da competição.
"Todos os cabo-verdianos estão orgulhosos e satisfeitos com aquilo que a nossa selecção conseguiu alcançar", afirmou, considerando que a campanha foi "bem dura" e marcada pela superação de obstáculos que permitiram a Cabo Verde "surpreender o mundo".
Segundo o dirigente, o desempenho da selecção é o culminar de um processo de crescimento sustentado do futebol nacional, desde a qualificação para o Mundial até ao apuramento para os oitavos-de-final.
Mário Semedo reconheceu, no entanto, que o sucesso alcançado aumenta o nível de exigência para os próximos anos. "Os desafios serão maiores. O pós-Mundial será uma etapa muito exigente, mas estaremos motivados e à altura desses desafios", assegurou.
O presidente da FCF assinalou ainda o simbolismo de o regresso da selecção coincidir com as comemorações dos 51 anos da Independência Nacional, classificando a coincidência como "uma feliz coincidência".
Cabo Verde regressou hoje ao país após alcançar a melhor participação de sempre num Campeonato do Mundo de Futebol. A equipa foi recebida em clima de festa no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, antes de seguir em caravana por vários bairros da cidade da Praia, onde milhares de pessoas celebram o feito histórico dos Tubarões Azuis.