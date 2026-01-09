Dois candidatos disputam presidência da Federação Cabo-verdiana de Futebol

O actual presidente Mário Semedo e Álvaro Eliseu Cardoso encabeçam as duas candidaturas às eleições para a liderança da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), marcadas para sábado.

Cabo Verde vai participar este ano, pela primeira vez, no Campeonato do Mundo, além de estar qualificado para a Taça da Nações Africanas feminina, entre 17 de Março e 03 de Abril.

Mário Semedo, actual presidente da FCF, formalizou a sua recandidatura, justificando a decisão com "responsabilidade e continuidade de projectos" em curso no futebol cabo-verdiano.

O seu programa assenta em três eixos estratégicos: boa governação e transparência, sustentabilidade financeira e valorização das estruturas associativas, e desenvolvimento desportivo, com aposta em formação, futebol feminino e juvenil.

Mário Semedo lidera a FCF desde 1999, com um interregno entre 2015 e 2017.

Candidata-se igualmente Álvaro Eliseu Cardoso, presidente do Conselho Nacional de Arbitragem (CNA), prometendo dar continuidade ao trabalho realizado, introduzindo novas ideias para o desenvolvimento do futebol interno e o reforço das selecções nacionais.

As eleições de sábado vão eleger o presidente e os órgãos sociais da FCF para o quadriénio 2026–2030.