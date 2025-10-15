​Mário Semedo pede envolvimento de todos para que a selecção cabo-verdiana de futebol feminino faça história

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, pediu esta terça-feira, 14, na Presidência da República, o mesmo apoio e envolvimento de todos para que a selecção cabo-verdiana de futebol feminino também faça história no Campeonato Africano das Nações.

“Queremos também pedir uma atenção especial para a nossa selecção feminina de futebol, que no dia 24 e 28 deste mês, vai participar em dois jogos da eliminatória muito importante que é a qualificação para CAN de Marrocos”, solicita.

Mário Semedo disse que o que a selecção feminina de futebol tem estado a fazer também é extraordinário.

“Já conseguimos medalha de Ouro no sub-17, qualificar para o mundial e, se Deus quiser, com esforço de todos, vamos também qualificar, pela primeira vez, para o CAN feminino”, frisa.

De recordar que a selecção cabo-verdiana de futebol feminino vai disputar o acesso inédito ao Campeonato Africano das Nações Feminino (CAN) 2026, depois do sucesso da nossa seleção masculina que fez história ao apurar-se para o mundial de futebol 2026.

Sob o comando da selecionadora Silvéria Nédio, a selecção feminina vai enfrentar o Mali para a 2.ª eliminatória de qualificação ao Campeonato Africano das Nações Feminino (CAN 2026).

O jogo da 1ª mão será disputado no dia 24 de Outubro, às 15h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, e o jogo da 2ª mão está marcado para o dia 28 de Outubro, em território maliano.