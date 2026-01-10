Desporto

Mário Semedo reeleito presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,10 jan 2026 11:29

Mário Semedo foi esta manhã reeleito à presidência da Federação Cabo-verdiana de Futebol, para os próximos quatro anos.

Segundo avançou a Inforpress, o actual presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol foi eleito com sete votos favoráveis contra cinco obtidos pela candidatura de Álvaro Eliseu Cardoso, em assembleia-geral electiva, realizada na sede federativa.

