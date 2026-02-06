Mário Semedo toma posse como presidente da FCF para 2025-2029 e promete reforçar o futebol nacional

O presidente reeleito da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, e o Comité Executivo tomaram posse esta quinta quinta, 5, na cidade da Praia, após vencerem a eleição de 10 de janeiro.

Mário Semedo, que dirigiu a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) durante 16 anos, regressa para liderar a instituição até 2029, depois de deixar o cargo em 2015 e retomar a direcção dois anos mais tarde.

A eleição, realizada a 10 de janeiro, resultou em sete votos favoráveis à sua candidatura, contra cinco obtidos por Álvaro Eliseu Cardoso.

O presidente reeleito afirmou que o trabalho já se encontra em andamento e que a tomada de posse permite consolidar e reforçar as iniciativas em curso.

“Temos muito trabalho pela frente e diversos desafios, mas existem condições de serenidade e tranquilidade para actuarmos com afinco”, declarou Semedo.

Entre os principais objectivos imediatos estão a participação de Cabo Verde nas próximas competições internacionais, nomeadamente na Copa do Mundo e no CAN.

Sobre a possibilidade de Marrocos não acolher a próxima edição do CAN, estando a África do Sul disponível para receber o torneio, caso se confirme a mudança, Semedo disse que a programação inicial permanece direccionada para Marrocos.

Quanto ao Mundial, reforçou que nada contradiz as informações iniciais e que questões logísticas, como vistos, serão resolvidas com o apoio da FIFA.

Semedo destacou ainda que o processo eleitoral decorreu com transparência, conduzido por uma Comissão Eleitoral formada por juristas e magistrados, o que conferiu segurança ao pleito.

O dirigente sublinhou que, mais importante do que disputas pessoais, está o compromisso com o futebol e com o país.

Para o quadriénio, o presidente enfatizou o fortalecimento das competições internas, a atracção de parceiros e o incremento de recursos financeiros, essenciais para a sustentabilidade e o crescimento do futebol cabo-verdiano.

“É fundamental criar condições para uma competição mais estruturada e atractiva, capaz de impulsionar o futebol nacional. A participação internacional é urgente, mas o futebol continuará a evoluir após a Copa do Mundo e o CAN”, concluiu Semedo.

Composição do Comité Executivo:

Mário Mendes dos Reis Semedo – Presidente

Paulo Santos – Vice-Presidente

Inácio Carvalho – Vice-Presidente

Mário Avelino – Vice-Presidente

Joselene Safira – Vice-Presidente

Fernando Firmino – Vice-Presidente

Tatiana Carvalho – Vice-Presidente

Nelson Lopes – Vice-Presidente

Teresa Brito – Vice-Presidente

Ivan Ramos – Vice-Presidente

Neusa Gonçalves – Vice-Presidente