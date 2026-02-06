Mário Semedo toma posse como presidente da FCF para 2025-2029 e promete reforçar o futebol nacional

Mário Semedo, que dirigiu a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) durante 16 anos, regressa para liderar a instituição até 2029, depois de deixar o cargo em 2015 e retomar a direcção dois anos mais tarde.
A eleição, realizada a 10 de janeiro, resultou em sete votos favoráveis à sua candidatura, contra cinco obtidos por Álvaro Eliseu Cardoso.
O presidente reeleito afirmou que o trabalho já se encontra em andamento e que a tomada de posse permite consolidar e reforçar as iniciativas em curso.
“Temos muito trabalho pela frente e diversos desafios, mas existem condições de serenidade e tranquilidade para actuarmos com afinco”, declarou Semedo.
Entre os principais objectivos imediatos estão a participação de Cabo Verde nas próximas competições internacionais, nomeadamente na Copa do Mundo e no CAN.
Sobre a possibilidade de Marrocos não acolher a próxima edição do CAN, estando a África do Sul disponível para receber o torneio, caso se confirme a mudança, Semedo disse que a programação inicial permanece direccionada para Marrocos.
Quanto ao Mundial, reforçou que nada contradiz as informações iniciais e que questões logísticas, como vistos, serão resolvidas com o apoio da FIFA.
Semedo destacou ainda que o processo eleitoral decorreu com transparência, conduzido por uma Comissão Eleitoral formada por juristas e magistrados, o que conferiu segurança ao pleito.
O dirigente sublinhou que, mais importante do que disputas pessoais, está o compromisso com o futebol e com o país.
Para o quadriénio, o presidente enfatizou o fortalecimento das competições internas, a atracção de parceiros e o incremento de recursos financeiros, essenciais para a sustentabilidade e o crescimento do futebol cabo-verdiano.
“É fundamental criar condições para uma competição mais estruturada e atractiva, capaz de impulsionar o futebol nacional. A participação internacional é urgente, mas o futebol continuará a evoluir após a Copa do Mundo e o CAN”, concluiu Semedo.
Composição do Comité Executivo:
Mário Mendes dos Reis Semedo – Presidente
Paulo Santos – Vice-Presidente
Inácio Carvalho – Vice-Presidente
Mário Avelino – Vice-Presidente
Joselene Safira – Vice-Presidente
Fernando Firmino – Vice-Presidente
Tatiana Carvalho – Vice-Presidente
Nelson Lopes – Vice-Presidente
Teresa Brito – Vice-Presidente
Ivan Ramos – Vice-Presidente
Neusa Gonçalves – Vice-Presidente