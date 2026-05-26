Tubarões Azuis realizam primeiro treino em Portugal para o Mundial

Na tarde desta segunda-feira, a Selecção Nacional de futebol realizou o primeiro treino, em solo português, de preparação para o Mundial e para o jogo de domingo frente à Sérvia, de carácter amigável. Amanhã, a equipa volta a treinar às 17h00.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o seleccionador Bubista e a sua equipa técnica tiveram à disposição os jogadores Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Jovane Cabral, Nuno da Costa e Ryan Mendes.

A equipa nacional começou a chegar a solo português no domingo, embora apenas 10 dos 26 jogadores convocados tenham integrado a primeira comitiva, devido aos compromissos ainda em curso dos restantes atletas com os respectivos clubes.

Os Tubarões Azuis permanecem em Portugal até 02 de Junho, data em que seguem viagem para os Estados Unidos da América, país que acolhe a maior parte dos jogos da competição.