Desporto

Tubarões Azuis realizam primeiro treino em Portugal para o Mundial

PorAnilza Rocha,26 mai 2026 9:50

Na tarde desta segunda-feira, a Selecção Nacional de futebol realizou o primeiro treino, em solo português, de preparação para o Mundial e para o jogo de domingo frente à Sérvia, de carácter amigável. Amanhã, a equipa volta a treinar às 17h00.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o seleccionador Bubista e a sua equipa técnica tiveram à disposição os jogadores Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Jovane Cabral, Nuno da Costa e Ryan Mendes.

A equipa nacional começou a chegar a solo português no domingo, embora apenas 10 dos 26 jogadores convocados tenham integrado a primeira comitiva, devido aos compromissos ainda em curso dos restantes atletas com os respectivos clubes.

Os Tubarões Azuis permanecem em Portugal até 02 de Junho, data em que seguem viagem para os Estados Unidos da América, país que acolhe a maior parte dos jogos da competição.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Tubarões Azuis treino Mundial FCF

Autoria:Anilza Rocha,26 mai 2026 9:50

Editado porAndre Amaral  em  26 mai 2026 10:19

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.