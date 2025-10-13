PR e PM celebram “nova independência” e “feito histórico” com apuramento de Cabo Verde para o Mundial

O Presidente da República, José Maria Neves, e o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, celebraram o apuramento de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo de Futebol 2026. Para o Chefe de Estado, trata-se de um marco comparável a uma “nova independência” nacional, enquanto o Chefe do Governo considera o feito histórico e uma prova de que o país tem talento e ambição para competir ao mais alto nível.

Na sua página do Facebook, o PR classificou a vitória de Cabo Verde como prova da fibra, a audácia e a capacidade do povo cabo-verdiano.

“Trata-se, simbolicamente, de uma nova independência.Pois provamos que, nestes 50 anos, lançamos as bases e crescemos, em todos os domínios da vida económica e social. De um país improvável em 1975, hoje, revelamos, mais uma vez, que já somos um país de possibilidades. Se podemos ir à Copa do Mundo, podemos também ganhar em outras esferas e mostrar ao mundo que somos um povo de alma grande”, escreveu.

José Maria Neves revelou ter recebido mensagens de todo o mundo, desde Chefes de Estado a cidadãos comuns e afirmou que o país ganhou uma grande visibilidade internacional.

“Cabo Verde é enorme! Do tamanho do arquipélago e das ilhas da diáspora. A minha gratidão à Federação Cabo-verdiana de Futebol, em particular ao seu presidente, Mário Semedo, à equipa técnica, saravá Bubista! – e a todos os jogadores”, agradeceu.

Por seu turno, o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que Cabo Verde venceu e convenceu.

“Fizemos história. Este país, estes jogadores, a equipa técnica, todos fizeram história”, disse.

Para o Chefe do Governo, o apuramento é a concretização de um sonho nacional e o que antes parecia impensável, hoje é realidade.

“Estivemos ao lado da Seleção desde o início da preparação e vamos continuar a apoiar. Com a FIFA, com os nossos parceiros, com o país inteiro. Estaremos lá. Juntos. Cabo Verde no Mundial”, referiu.

De referir que o presidente da federação Portuguesa de Futebol, felicitou a seleção cabo-verdiana e a Federação Cabo-Verdiana de Futebol pelo apuramento que classificou “histórico, mas muito merecido”.