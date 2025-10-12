Ecrãs gigantes em todas as ilhas para assistir ao jogo decisivo dos Tubarões Azuis

Em todas as ilhas do país serão instalados ecrãs gigantes para que os adeptos possam assistir ao jogo decisivo da seleção nacional. Para os que vão ao Estádio Nacional, a Federação Cabo-verdiana de Futebol informa que, estará disponível, a partir das 12h00, o serviço de autocarro com trajecto directo da Várzea.

Na Praia, os ecrãs gigantes serão montados em Quebra Canela e na praça Alexandre Albuquerque.

Em Santa Catarina de Santiago, a concentração será na Praça Central de Assomada, com início marcado para as 12h00, e contará com animação de DJ e grelhados.

Já no Tarrafal de Santiago, o jogo será transmitido no Mercado de Artesanato e Cultura, permitindo a todos acompanhar a partida sem precisarem de se deslocar até à capital.

Na ilha do Sal, a Câmara Municipal convida a população a assistir à transmissão no Campo de Quebra Canela com animaçãpo de Dj desde às 13h00, mas também em Hortelã de Baixo e Espargos.

Em São Vicente, o Miradouro da Laginha será o ponto de encontro dos adeptos, enquanto na Boa Vista, o jogo será exibido no Largo do Pavilhão Seixal.

No Maio, a população poderá assistir à partida no Espaço Tranquilidade, no Porto Inglês, e na Brava, haverá ecrã gigante na esplanada da Praça.

A ilha do Fogo também se junta à festa com transmissões frente à loja Alou, em Cova Figueira, na Shell, em Mosteiros, e na Loja Zenildo, em São Filipe.

Em Santo Antão, o jogo será exibido no Bar América, em Abufador (Porto Novo), e no Restaurante BellCanto, em Povoação.

A Ribeira Grande de Santo Antão também se associa a este momento, convidando todos os munícipes a juntarem-se no Espaço 7 Sóis 7 Luas, a partir das 15h00, para assistir à partida em ecrã gigante.

Em São Nicolau, o Polidesportivo da Ribeira Brava será o palco da transmissão, promovida pela câmara local.