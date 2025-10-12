O maior jogo de todos os tempos para a selecção de Cabo Verde

Seleccionador cabo-verdiano de futebol, Bubista, admitiu este domingo que o jogo contra Eswatini vai ser o maior jogo jamais disputado pelos tubarões azuis. Em causa a qualificação para o Mundial de 2026.

Selecionador nacional, Pedro Brito, conhecido por “Bubista”, na conferência de imprensa realizada no estádio nacional, sublinhou que a partida é de extrema importância para o país e, principalmente, para os jogadores, que estão motivados para vencer a equipa adversária e escrever uma nova pagina na história do futebol no país.

Técnico admitiu a possibilidade de haver alguma ansiedade por parte dos jogadores – principalmente para conseguirem marcar o primeiro golo – mas isso tem vindo a ser trabalhado por parte da equipa técnica.

Bubista adiantou que não vai haver mudança no sistema de jogo e no plantel que defrontou a equipa da Líbia, na passada quarta-feira, em que os tubarões azuis conseguiram um empate importante para as contas finais.

Por jogar em casa, o selecionador admitiu favoritismo, mas afirmou que vão respeitar o adversário e tentar ser a melhor equipa em campo.

A selecção realizou, no final da manhã, no estádio nacional, o último treino antes da partida de segunda-feira, agendada para as 15h00.