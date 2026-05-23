PR condecora Seleção Nacional de Futebol com Ordem do Dragoeiro e medalhas de Mérito

O Presidente da República, José Maria Neves, atribuiu condecorações a jogadores, técnicos, dirigentes e instituições ligadas ao futebol nacional, distinguindo-os com a Ordem do Dragoeiro, Primeiro Grau, e com Medalhas de Mérito de Primeira, Segunda e Terceira Classe.

O diploma publicado no Boletim Oficial desta sexta-feira, 22, surge no quadro das comemorações dos 50 anos da independência nacional e evidencia, em particular, o percurso da Seleção Nacional Masculina de Futebol e o papel do desporto como fator de mobilização, identidade e projeção internacional de Cabo Verde.

No decreto, o Chefe de Estado enaltece a trajetória dos Tubarões Azuis, referindo as participações na Copa das Nações Africanas e a recente qualificação para o Campeonato do Mundo como símbolos de uma Nação vencedora, fruto da união entre o país e a diáspora.

Entre os distinguidos, está a atribuição da Ordem do Dragoeiro, Primeiro Grau à Federação Cabo-verdiana de Futebol e ao selecionador nacional Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista.

O decreto também concede a Medalha de Mérito, Primeira Classe a mais de 30 jogadores e figuras ligadas à Seleção Nacional, incluindo nomes como Bruno Varela, Stopira, Ryan Mendes, Willy Semedo, Jovane Cabral, Kevin Pina e Garry Rodrigues, entre outros atletas que têm representado Cabo Verde em palcos internacionais.

Foram igualmente atribuídas distinções de Segunda e Terceira Classe a dirigentes e outras personalidades ligadas ao futebol e ao desenvolvimento desportivo no país.