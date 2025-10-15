Comunidade cabo-verdiana lança campanha para comprar autocarro oficial da Seleção Nacional

A Cape Verde Fogo Community, dos EUA, lançou uma campanha de angariação de fundos na plataforma GoFundMe visando adquirir um autocarro oficial para a Seleção Nacional de Futebol de Cabo Verde, que se prepara para disputar pela primeira vez na história o Campeonato do Mundo da FIFA.

Segundo a publicação, este é um momento de “enorme orgulho e significado para todos os cabo-verdianos”, e a campanha pretende assegurar que os jogadores disponham das mesmas condições de conforto, segurança e qualidade que encontrarão na competição internacional.

“Uma das necessidades prioritárias é a aquisição de um autocarro oficial que cumpra os padrões modernos de conforto, segurança e qualidade exigidos para os jogos e sessões de treino realizados no país”, refere a nota divulgada pela comunidade.

A iniciativa apela à união de todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país, bem como de amigos e simpatizantes, para contribuírem para o projecto.

O objetivo é dotar a seleção de meios adequados e, ao mesmo tempo, reforçar a imagem e o prestígio de Cabo Verde através dos seus embaixadores desportivos.

“Com a aquisição de um autocarro digno da nossa seleção, estaremos a proporcionar aos nossos jogadores os meios que merecem e a reforçar a imagem e o prestígio de Cabo Verde”, acrescenta o texto.

A campanha sublinha ainda que cada contribuição ajudará a fortalecer as bases do futebol nacional, permitindo que a seleção seja representada com o orgulho e o profissionalismo que a levaram a conquistar um lugar no panorama mundial.

“Unidos, poderemos equipar a nossa seleção nacional para o sucesso, não apenas no Mundial, mas também para as gerações futuras”, conclui o apelo.

O objectivo da campanha é conseguir 250 mil dólares e até agora conta com uma doação de pouco mais de 250.