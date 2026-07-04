Presidente da República destaca coragem e percurso dos Tubarões Azuis

Presidente da República, José Maria Neves, manifestou-se hoje “muito orgulhoso” da prestação da seleção cabo-verdiana no Campeonato do Mundo, destacando o talento, coragem e determinação dos Tubarões Azuis.

“Orgulho do tamanho da alma, talento e coragem dos nossos Tubarões Azuis! Vocês mostraram-nos o caminho para o futuro”, escreveu o chefe de Estado na sua página oficial do Facebook.

“Sempre nos nossos corações e na vitória de Cabo Verde”, continuou José Maria Neves, que considerou que os Tubarões Azuis colocaram Cabo Verde “na boca do mundo”.

A seleção cabo-verdiana perdeu, na sexta-feira à noite, com a Argentina, campeã do Mundo, por 2-3, no prolongamento, em jogo dos 16 avos de final do Campeonato do Mundo, que decorreu em Miami (Estados Unidos).

Com esta derrota, Cabo Verde encerra a campanha histórica na competição, depois de garantir, pela primeira vez, o apuramento para a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.