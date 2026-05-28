Desporto

Tubarões Azuis recebem visita do antigo seleccionador no terceiro treino em Portugal

PorAnilza Rocha,28 mai 2026 10:37

A Selecção Nacional de Futebol cumpriu, nesta quarta-feira, 27, o terceiro treino em Portugal, onde a equipa técnica pôde contar com os defesas Kelvin Pires, Logan Costa e Wagner Pina, bem como com o extremo Willy Semedo. O dia contou ainda com a visita à comitiva do antigo seleccionador Rui Águas, para desejar boa sorte para o Mundial.

O treino de hoje serviu para dar continuidade à preparação do jogo amigável deste domingo frente à Sérvia, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Esse jogo amigável, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), terá início às 16h00.

O seleccionador Bubista e a sua equipa técnica tiveram à disposição os jogadores Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Carlos Santos, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Kelvin Pires, Logan Costa, Wagner Pina, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes, Gilson Benchimol e Willy Semedo.

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Tubarões Azuis treino Portugal

Autoria:Anilza Rocha,28 mai 2026 10:37

Editado porAndre Amaral  em  28 mai 2026 10:38

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