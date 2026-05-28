Tubarões Azuis recebem visita do antigo seleccionador no terceiro treino em Portugal

O treino de hoje serviu para dar continuidade à preparação do jogo amigável deste domingo frente à Sérvia, no Estádio do Restelo, em Lisboa. Esse jogo amigável, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), terá início às 16h00.
O seleccionador Bubista e a sua equipa técnica tiveram à disposição os jogadores Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Carlos Santos, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Kelvin Pires, Logan Costa, Wagner Pina, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes, Gilson Benchimol e Willy Semedo.