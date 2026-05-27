Desporto

Carlos Santos, Kevin Pina e Gilson Benchimol foram as novidades no treino desta terça-feira

PorAnilza Rocha,27 mai 2026 9:53

A Selecção Nacional cumpriu, esta terça-feira, 26, o segundo treino em Portugal, de preparação para o Mundial 2026, com três dos convocados a integrarem os trabalhos do grupo: o guarda-redes Carlos Santos, o médio Kevin Pina e o avançado Gilson Benchimol. A equipa realiza ainda hoje mais uma sessão de treino.

O treino desta terça-feira serviu para dar continuidade à preparação do jogo amigável deste domingo frente à Sérvia, no Estádio do Restelo, em Lisboa, segundo informação avançada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O seleccionador Bubista e a sua equipa técnica contaram com a presença de: Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Carlos Santos, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes e Gilson Benchimol.

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FCF Mundial 2026 segundo treino Portugal

Autoria:Anilza Rocha,27 mai 2026 9:53

Editado porSara Almeida  em  27 mai 2026 9:53

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