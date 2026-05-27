Carlos Santos, Kevin Pina e Gilson Benchimol foram as novidades no treino desta terça-feira

O treino desta terça-feira serviu para dar continuidade à preparação do jogo amigável deste domingo frente à Sérvia, no Estádio do Restelo, em Lisboa, segundo informação avançada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).
O seleccionador Bubista e a sua equipa técnica contaram com a presença de: Josimar Dias “Vozinha”, Márcio da Rosa, Carlos Santos, Roberto Lopes “Pico”, Edilson Borges “Diney”, Sidny Lopes Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Jovane Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes e Gilson Benchimol.