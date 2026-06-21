Mundial2026: Adeptos dividem expectativas entre optimismo e prudência para duelo Cabo Verde – Uruguai

​A cidade da Praia vive hoje um ambiente de grande expectativa para o confronto entre Cabo Verde e Uruguai, com adeptos divididos entre a confiança no desempenho dos “Tubarões Azuis” e a prudência face à exigência do adversário.

Entre os cidadãos ouvidos pela Inforpress, o sentimento dominante é de apoio à selecção nacional, ainda que com consciência do grau de exigência do adversário.

O taxista Tito, residente em Fazenda afirmou que a equipa deve manter o optimismo, sublinhando a qualidade do grupo e a importância da confiança no futebol cabo-verdiano.

“Temos de ser sempre optimistas. É bom acreditar, temos uma boa equipa”, disse.

Nas zonas habituais de concentração de adeptos e fan zones instaladas na capital, espera-se uma forte adesão para acompanhar a partida, num ambiente que tem marcado a presença popular ao longo da competição.

Para Ana Teixeira, moradora de Bela Vista o encontro deverá exigir concentração máxima da selecção cabo-verdiana, defendendo uma abordagem equilibrada perante um adversário historicamente mais experiente em grandes competições.

Já Jussara Ferreira residente em Alto da Glória,vincou o impacto emocional do jogo e a necessidade de disciplina ao longo dos 90 minutos, sublinhando que a eficácia poderá ser determinante para o desfecho da partida.

Com uma outra leitura, José Fernandes considera que Cabo Verde deverá privilegiar uma estratégia mais cautelosa, assente na organização defensiva e em transições rápidas, antecipando um jogo com poucas oportunidades de golo.

“Uruguai são um time forte e jogam com muita intensidade, nós temos que jogar na defensiva, tentando sair em contra-ataque e marcar. Não acredito num jogo com muitos golos. O ideal seria um empate ou um jogo 1-0 ”, afirmou.

O mesmo adepto recordou ainda a estreia da selecção na competição frente à Espanha, apontando que o excesso de ambição ofensiva condicionou o rendimento da equipa.

“Quisemos muito marcar, talvez por ser um momento histórico. Defensivamente estivemos bem, mas ofensivamente faltou mais calma. Se jogássemos mais abertos, poderíamos ter sofrido mais”, acrescentou.

Nas ruas da capital, o silêncio ainda domina o ambiente, mas por baixo dessa aparente calmaria já se sente a ebulição da expectativa em torno do jogo desta noite.

O duelo entre Cabo Verde e Uruguai, marcado para as 21:00, mobiliza atenções e emoções, com adeptos a prepararem-se para viver a partida em casa, nas fan zones ou em pontos de encontro habituais.

A partir das 21:00, espera-se um cenário praticamente uniforme entre os adeptos: camisolas da selecção vestidas, bandeiras ao alto e apoio incondicional aos “Tubarões Azuis”, num ambiente onde o sentimento comum é claro , apoiar Cabo Verde com “alma e coração, independentemente do desfecho”.

O jogo entre Cabo Verde e Uruguai disputa-se no Estádio de Miami, nos Estados Unidos.