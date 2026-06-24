Mundial2026: Cabo Verde treina na Florida com os olhos postos no embate decisivo frente à Arábia Saudita

​A selecção cabo-verdiana de futebol realiza hoje de manhã mais um treino em Tampa, na Florida (EUA), visando preparar o jogo de sexta-feira, 26, ante a Arábia Saudita em Houston, para a terceira jornada do Campeonato do Mundo.

De acordo com a programação anunciada pelo vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) Paulo Santos, o colectivo crioulo vai estar focado toda esta manhã nos treinos, para logo na quinta-feira deslocar-se a Houston, onde ficará alojada para ultimar os ensaios para o próximo embate.

A partida assume um carácter decisivo para os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida a selecção de Cabo Verde, uma vez que está em jogo a qualificação à segunda fase do Campeonato do Mundo de 2026, numa poule onde todas as quatro equipas mantêm chances matemáticas de seguir em frente.

O confronto entre Cabo Verde e a Arábia Saudita está marcado para as 20:00 locais de sexta-feira (23:00 de Cabo Verde) em Houston, decorrendo em simultâneo com o outro jogo do grupo, que coloca frente a frente as selecções da Espanha e do Uruguai.

À entrada para esta última jornada da fase de grupos, a Espanha lidera o Grupo H com quatro pontos, seguida pelo Uruguai e por Cabo Verde, ambos com dois pontos, enquanto a Arábia Saudita ocupa o quarto posto com um ponto.

À luz do regulamento da FIFA, qualificam-se para os 16 avos-de-final os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, aos quais se juntam os oito melhores terceiros classificados da competição.