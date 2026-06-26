Mundial 2026: Cabo Verde joga o apuramento aos 16 avos-da-final ante a Arábia Saudita nos EUA

A selecção cabo-verdiana de futebol joga hoje a sua continuidade do Mundial de Futebol da FIFA’2026 diante da Arábia Saudita, em jogo da terceira jornada do Grupo H, a ser disputado em Houston, nos EUA.

Num grupo no qual todas as quatro selecções, Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita, continuam com chances de chegar aos 16 avos-da-final, os convocados do timoneiro Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, prometem continuar a surpreender o mundo, com a sua primeira vitória.

Depois de dois empates diante dos campeões do Mundo da Espanha e Uruguai, nas primeiras partidas, o combinado crioulo quer selar a sua primeira vitória, logo nesta inédita aparição no Mundial, na partida desta noite com a formação asiática.

Em caso de vitória, Cabo Verde qualifica-se automaticamente para a segunda fase, coroando ainda mais a sua história nesta que é a maior prova do futebol do planeta, mas um empate ainda poderá ditar a qualificação dos “Tubarões Azuis”, nome pela qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, desde que a Espanha, apontada como das mais sérias candidatas ao título, vença o Uruguai.

A equipa técnica trabalhou pormenorizadamente a estratégia para contrariar as aspirações dos asiáticos, pelo que Bubista e seus pares exigem dos atletas concentração máxima e foco total neste jogo, “de capital importância” para o tão desejado apuramento.

A equipa crioula vai estar desfalcada do seu lateral esquerdo, o explosivo bi-destro, Sidny Cabral, por força da soma de dois cartões amarelos, pelo que parece estar assegurada a titularidade de João Paulo, e do médio Telmo Arcânjo, lesionado, mas Bubista mostra-se tranquilo em como a selecção tem jogadores preparados para os lugares dos indisponíveis.

O seleccionador disse que Cabo Verde não espera facilidade ante a Arábia Saudita, até porque os árabes também jogam para a qualificação, mas que sempre acreditou na passagem à segunda fase.

A partida Cabo Verde - Arábia Saudita realiza-se às 23:00 de Cabo Verde, vai ser dirigida por uma equipa de arbitragem chefiada pelo francês, François Letexier e será disputada no Houston Texas, clube de futebol americano da NFL no Texas, com capacidade para 72.000 espectadores.

À mesma hora, o Uruguai e Espanha defrontam-se no Estádio de Gualadajara, no México.

Espanha é líder do grupo com quatro pontos, mais dois que Uruguai e Cabo Verde, ao passo que a Arábia Saudita está em quarto lugar com um ponto.

À luz do regulamento da FIFA, passam aos 16 avos-da-final, os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros.