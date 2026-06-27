Histórico: Tubarões Azuis nos 16 avos do Mundial

Empate sem golos frente aos sauditas, aliado ao triunfo da Espanha sobre o Uruguai, garante aos Tubarões Azuis um feito inédito para o futebol cabo-verdiano. Segue-se um duelo de sonho com a campeã mundial Argentina.

Cabo Verde escreveu esta sexta-feira uma das páginas mais marcantes da história do desporto nacional ao garantir, pela primeira vez, o apuramento para a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo de futebol. Na estreia absoluta numa fase final mundialista, os Tubarões Azuis empataram a zero frente à Arábia Saudita, resultado suficiente para assegurar o segundo lugar do Grupo H e um lugar entre as 32 melhores selecções da competição.

O feito assume uma dimensão ainda maior por se tratar da primeira participação de Cabo Verde num Mundial. Depois de anos a afirmar-se de forma gradual no futebol africano, a selecção nacional consegue agora ultrapassar a fase de grupos da maior competição do futebol mundial.

O encontro com a Arábia Saudita foi marcado pelo equilíbrio e pela enorme tensão competitiva. Ambas as equipas sabiam que um deslize poderia significar a eliminação, num grupo onde todos chegaram à última jornada ainda com possibilidades de seguir em frente.

Cabo Verde entrou determinado a assumir o jogo, controlando largos períodos da partida e criando as melhores oportunidades para marcar. Vozinha foi quase um espectador durante os 90 minutos do jogo. No entanto, apesar da superioridade territorial, os comandados da equipa técnica nacional revelaram alguma falta de eficácia na finalização, mantendo o marcador inalterado até ao apito final.

Do outro lado, a Arábia Saudita procurou explorar os espaços deixados pelos Tubarões Azuis, mas nunca conseguiu criar verdadeiro perigo junto da baliza cabo-verdiana. A organização defensiva de Cabo Verde voltou a revelar-se uma das grandes armas da equipa, que somou o terceiro empate consecutivo na competição.

Se o empate deixava tudo em aberto durante largos minutos, a vitória da Espanha sobre o Uruguai, por 1-0, acabaria por confirmar matematicamente a qualificação cabo-verdiana. Os espanhóis terminaram na liderança do grupo com sete pontos, enquanto Cabo Verde somou três pontos, fruto de três empates, suficientes para assegurar o segundo lugar. Uruguai e Arábia Saudita despediram-se da competição com dois pontos cada.

O percurso cabo-verdiano na fase de grupos ficará para sempre na memória dos adeptos. A estreia foi assinalada por um empate sem golos diante da poderosa Espanha, num encontro em que a organização táctica e a disciplina defensiva surpreenderam o campeão europeu.

Na segunda jornada, os Tubarões Azuis voltaram a demonstrar enorme capacidade competitiva ao empatar 2-2 com o Uruguai. Depois de estarem em desvantagem, os cabo-verdianos reagiram com personalidade e conquistaram um ponto precioso que manteve vivo o sonho do apuramento.

Frente à Arábia Saudita bastava confirmar essa consistência, e foi precisamente isso que aconteceu. Sem perder nenhum jogo na fase de grupos, Cabo Verde alcança um feito raro para uma selecção estreante.

Segue-se agora a Argentina no jogo dos 16 avos de final. Cabo Verde irá medir forças com a Argentina, campeã do mundo e, naturalmente, uma das principais candidatas à conquista do título.

Será um duelo inédito entre as duas selecções e um dos jogos mais aguardados desta fase da competição. Independentemente do desfecho, os Tubarões Azuis entram em campo já com um lugar garantido na história do futebol nacional.

O encontro representa também uma oportunidade única para o futebol nacional mostrar novamente a sua qualidade perante uma audiência global. Frente a uma selecção repleta de estrelas e habituada às grandes decisões, Cabo Verde procurará prolongar um sonho que já ultrapassou todas as expectativas.

Nas ruas do país e junto da vasta diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo, o apito final diante da Arábia Saudita desencadeou celebrações espontâneas. Milhares de adeptos acompanharam com emoção os instantes finais do encontro e festejaram um resultado que ficará para sempre gravado na memória colectiva.

Independentemente do que acontecer frente à Argentina, a participação de Cabo Verde no Mundial de 2026 já faz parte da história do futebol nacional.