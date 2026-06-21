Mundial2026: Cabo Verde com fórmula de "coragem" e vontade de melhorar no ataque

​O selecionador nacional, Bubista, disse que espera continuar a ter uma seleção com “coragem e organização”, mas melhor no plano ofensivo, no jogo com o Uruguai, do Mundial2026.

“Competir com coragem e organização, mas também sem medo, vamos tentar fazer o nosso jogo, estivemos bem defensivamente com a Espanha (0-0) e queremos melhorar a forma de atacar”, disse o técnico.

Numa conferência muito concorrida, em Miami, palco do jogo com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H, Pedro Leitão Brito, conhecido por Bubista, quis deixar para trás o jogo com a Espanha, que mereceu rasgados elogios a Cabo Verde.

“O nosso objetivo é poder competir com dignidade, valentia. Com vontade de fazer as coisas bem, sabemos o valor dos nossos adversários, mas confiamos na nossa preparação e jogadores, vamos fazer tudo para conseguir a qualificação para a próxima fase”, acrescentou.

Bubista deixou também palavras elogiosas ao argentino Marcelo Bielsa, selecionador do Uruguai e um ‘histórico’ do futebol mundial, dizendo que será uma honra defrontá-lo e cumprimentá-lo no jogo que terá início às 21:00 (horas de Cabo Verde) de domingo.

“É um treinador que é muito conhecido no nosso país, é um exemplo para nós, obviamente cada treinador tem a sua forma. Vemos Bielsa como alguém que já fez tanto pelo futebol, na sua carreira, é um prazer e honra defrontá-lo e cumprimentá-lo”, referiu.

Em relação à estratégia para o jogo em Miami Gardens, Bubista espera continuar a ter Cabo Verde, à semelhança do seu povo, resiliente, e que, apesar das dificuldades, a mensagem passa pela união e com a ideia de que não há impossíveis.

“Somos um país pequeno, mas com coração grande e resiliência, temos mostrado a coragem do povo, ter união e lutar pelas coias difíceis, que não se tornem impossíveis”, explicou o treinador cabo-verdiano.

Na conferência de imprensa, ao lado de Bubista, esteve o extremo Garry Rodrigues, jogador do Apollon Limassol, que não entrou no jogo com a Espanha, da primeira jornada do grupo, mas que, tal como o técnico, sonha em seguir em frente.

“Foi um grande resultado, ninguém esperava, gostei muito dessa reação [o impacto que teve], fiquei orgulhoso da equipa e do mister. Não demos muitas hipóteses à Espanha, como defendemos, como nos focamos da nossa estratégia”, disse.

Garry Rodrigues vai reencontrar o guarda-redes Fernando Muslera, seu amigo e antigo companheiro de equipa no Galatasaray, emblema no qual ambos foram campeões.

“É uma lenda, jogámos juntos no Galatasaray, é um amigo. Vai ser um prazer enorme jogar contra eles. Jamais imaginaria que ia jogar contra o Muslera, e ainda mais jogar pelo meu país, mas o sonho realizou-se”, referiu.

No Grupo H, Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde têm um ponto após a primeira jornada, com empates nos dois jogos.

O jogo entre Cabo Verde e Uruguai, em Miami Gardens, tem início marcado para as 21:00 (horas de Cabo Verde), já depois de Espanha e Arábia Saudita se defrontarem em Atlanta, a partir das 17:00.