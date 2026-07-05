São Vicente volta a receber uma etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia

São Vicente volta a acolher, entre 23 e 26 de Julho, uma etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia (Beach Pro Tour Futures), desta vez com um número recorde de equipas inscritas. A informação foi avançada pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, António Rodrigues.

São Vicente volta a acolher, entre 23 e 26 de Julho, uma etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia (Beach Pro Tour Futures), desta vez com um número recorde de equipas inscritas.

A informação foi avançada à Inforpress pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, António Rodrigues.

Segundo o dirigente, depois da experiência da primeira edição, realizada em Dezembro do ano passado, a federação propôs à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) a realização da prova em Julho, aproveitando as melhores condições climatéricas desta época do ano.

"Em Dezembro sofremos muito com a chuva, o vento e a água do mar a invadir o espaço da competição. Apresentámos à Federação Internacional a possibilidade de realizar a etapa em Julho e foi aberta uma excepção para acolhermos novamente a prova", explicou.

António Rodrigues adiantou que a organização se encontra numa fase avançada, com os preparativos a decorrerem dentro da normalidade, incluindo a confirmação da equipa técnica internacional, dos árbitros, do apresentador oficial e do médico da competição.

A edição deste ano regista uma adesão superior à de 2025, com equipas de países como Holanda, Alemanha, Finlândia, Chéquia, Noruega, Estados Unidos, França, Marrocos, Espanha e Portugal entre os inscritos.

De acordo com o responsável, a elevada procura obrigará à realização de uma fase de qualificação antes do quadro principal, uma vez que o número de duplas inscritas ultrapassa as 26, enquanto a fase final contempla apenas 16.

"Neste momento, a federação trabalha em estreita colaboração com a Câmara Municipal de São Vicente para acelerar a montagem da arena, de forma a permitir que as equipas, cuja chegada está prevista para meados de Julho, possam treinar antes do arranque da competição", assegurou.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol apelou ainda ao envolvimento das empresas na organização do evento, lembrando que os custos ultrapassam o financiamento disponibilizado pelo Estado e pela autarquia.

António Rodrigues salientou também que a competição constitui "um importante contributo para a economia local", ao atrair dezenas de atletas e respectivas equipas técnicas, que recorrem aos hotéis, residenciais, restaurantes e outros serviços da ilha.

O dirigente recordou o sucesso da primeira edição, destacando a satisfação manifestada pelos participantes e a avaliação positiva transmitida à Federação Internacional de Voleibol.

Segundo afirmou, a organização espera que este ano vários jogos sejam novamente transmitidos em directo através das plataformas da FIVB, reforçando a projecção internacional de São Vicente e de Cabo Verde enquanto destino turístico e desportivo.

"Pensamos que este ano poderá ser mais uma grande etapa do Circuito Mundial", concluiu António Rodrigues.