​Campeonato Regional de Boxe de Santiago Sul disputa-se de 17 a 19 de Julho na Praia

Os melhores pugilistas de Santiago Sul vão disputar, de 17 a 19 de Julho, o título de campeão regional de boxe de 2026, numa competição que decorrerá no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia.

Organizado pela Associação Regional de Boxe de Santiago Sul, o Campeonato Regional reunirá atletas de vários clubes da região, que subirão ao ringue ao longo de três dias de competição para disputar os títulos nas diferentes categorias.

De acordo com a organização, o evento pretende promover a modalidade e proporcionar ao público combates de elevado nível técnico, marcados pelo espírito desportivo e pela competitividade entre os pugilistas.

Os combates têm início marcado para as 17:00 nos dias 17, 18 e 19 de Julho, estando os bilhetes disponíveis ao preço de 200 escudos.

A Associação Regional de Boxe de Santiago Sul apela à participação da população, incentivando o público a apoiar os atletas e a contribuir para a valorização da modalidade e do desporto cabo-verdiano.

A organização considera ainda que a competição constitui uma oportunidade para promover novos talentos e reforçar o desenvolvimento do boxe na região de Santiago Sul, incentivando a prática desportiva entre os jovens.