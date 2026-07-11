Maria Mosso reeleita presidente do Clube Desportivo Travadores

​A presidente do Clube Desportivo Travadores, Maria Mosso, foi hoje reeleita para um novo mandato à frente do clube, na sequência da eleição da lista única apresentada a sufrágio, durante a Assembleia-Geral realizada na Praia.

Em declarações à Inforpress, Maria Mosso afirmou que o processo eleitoral decorreu com normalidade e destacou o voto de confiança dos sócios para prosseguir o trabalho iniciado.

A dirigente garantiu que, neste novo mandato, a prioridade será dar continuidade ao investimento na formação e no futebol feminino, áreas que considera estratégicas para o crescimento do clube.

“O projecto que nós temos é continuar a trabalhar. Vamos continuar com a nossa escola de formação, que é muito importante para a vida do clube, além da nossa equipa feminina, que começou os treinos desde a época passada, vamos dar continuidade a esse trabalho para melhorar”, declarou

Entre os principais desafios, Maria Mosso apontou a escassez de recursos financeiros, sublinhando que a direção continuará a procurar apoios para concretizar os projetos em curso e reforçar a competitividade do Travadores.

A presidente reeleita assegurou que o objetivo passa por consolidar o trabalho desenvolvido e criar condições para elevar o clube a um novo patamar desportivo.