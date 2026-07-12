​Raissa Monteiro vence categoria sénior no Campeonato Regional de Ginástica de Santiago Sul

O campeonato realizou-se no Gimnodesportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia, reunindo 45 atletas em provas de ginástica rítmica, aeróbica e acrobática, distribuídas pelos escalões de formação, júnior e sénior.
Na categoria júnior de ginástica rítmica, Maria Alhinho venceu a classificação geral, enquanto Lícia Martins triunfou no nível 5 e Lia Barbosa foi a vencedora do nível 4.
Na ginástica aeróbica, Aisha Fernandes venceu a prova individual feminina do nível 3 e Alain Freire conquistou o primeiro lugar no individual masculino. Na ginástica acrobática, o trio formado por Diana Silva, Bruna Costa e Ellen Carvalho venceu no nível 1, enquanto Bruna Semedo e Camila Semedo triunfaram na prova de pares do mesmo nível.
A competição contou com 71 exercícios competitivos, 12 actuações e uma equipa de 16 juízes responsáveis pela avaliação técnica das prestações.