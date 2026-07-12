Desporto

​Raissa Monteiro vence categoria sénior no Campeonato Regional de Ginástica de Santiago Sul

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,12 jul 2026 8:27

A ginasta Raissa Monteiro conquistou este sábado o primeiro lugar na categoria sénior de ginástica rítmica do VI Campeonato Regional de Ginástica de Santiago Sul, ao somar 55,85 pontos. Hannah de Sá Nogueira ficou na segunda posição, com 51,30 pontos, numa competição em que ambas alternaram a liderança nas diferentes disciplinas.

O campeonato realizou-se no Gimnodesportivo Vavá Duarte, na cidade da Praia, reunindo 45 atletas em provas de ginástica rítmica, aeróbica e acrobática, distribuídas pelos escalões de formação, júnior e sénior.

Na categoria júnior de ginástica rítmica, Maria Alhinho venceu a classificação geral, enquanto Lícia Martins triunfou no nível 5 e Lia Barbosa foi a vencedora do nível 4.

Na ginástica aeróbica, Aisha Fernandes venceu a prova individual feminina do nível 3 e Alain Freire conquistou o primeiro lugar no individual masculino. Na ginástica acrobática, o trio formado por Diana Silva, Bruna Costa e Ellen Carvalho venceu no nível 1, enquanto Bruna Semedo e Camila Semedo triunfaram na prova de pares do mesmo nível.

A competição contou com 71 exercícios competitivos, 12 actuações e uma equipa de 16 juízes responsáveis pela avaliação técnica das prestações.

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Campeonato Regional de Ginástica Santiago Sul Gimnodesportivo Vavá Duarte Praia

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,12 jul 2026 8:27

Editado pormaria Fortes  em  12 jul 2026 9:02

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