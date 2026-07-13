Jovane Cabral muda-se para o Brasil e vai jogar no Grémio

O Grémio chegou a acordo para a contratação do internacional cabo-verdiano Jovane Cabral, que representou Cabo Verde no Campeonato do Mundo de 2026. A confirmação foi feita pelo treinador Luís Castro, após o triunfo da equipa gaúcha sobre o Cruzeiro, em jogo de preparação.

Segundo o técnico português, Jovane é um jogador versátil, capaz de actuar tanto pela ala esquerda como em zonas mais interiores do ataque, e chega para reforçar um plantel que considera "muito comprometido" com os objetivos da temporada. A expectativa é que o jogador se apresente nos próximos dias para integrar os trabalhos da equipa.

Aos 28 anos, Jovane Cabral encontrava-se livre no mercado após terminar contrato com o Estrela da Amadora, de Portugal. Formado no Sporting, o extremo soma ainda passagens pela Lazio e Salernitana, em Itália, e pelo Olympiacos, da Grécia, antes de aceitar o desafio de se transferir para o futebol brasileiro.

No Mundial de 2026, Jovane foi titular em dois encontros pelos Tubarões Azuis: no histórico empate frente à Espanha, na estreia no Mundial, e no duelo dos 16 avos de final diante da Argentina, que ditou a eliminação de Cabo Verde.

O contrato com o clube de Porto Alegre deverá ter a duração de um ano e meio, tornando Jovane Cabral num dos reforços do Grémio para a segunda metade da temporada.