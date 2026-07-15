Desporto

​Medicentro homenageia “Tubarões Azuis” com Plano de Saúde Vitalício

PorDulcina Mendes,15 jul 2026 16:43

A Medicentro recebeu o seleccionador nacional Bubista e os jogadores Ryan Mendes e Logan Costa, para prestar uma singela homenagem por tudo o que fizeram por Cabo Verde na histórica participação da nossa Seleção no Campeonato do Mundo.

Como forma de reconhecimento, a Medicentro ofereceu a cada um deles um Plano de Saúde Vitalício, extensivo às suas famílias, como um gesto de agradecimento por representarem o nosso país com tanta dedicação, coragem e excelência. 

Durante o encontro, o director geral da Medicentro destacou não apenas o talento que levou Cabo Verde a inspirar uma nação inteira, mas também "os valores que estes homens carregam: a humildade, a humanidade, o caráter e a forma exemplar como representam o nosso povo dentro e fora dos relvados".

Foi também deixado um desafio para continuarem a usar, com sabedoria e responsabilidade, a influência que hoje possuem. 

“Numa geração em que tantos jovens procuram referências, vocês têm o privilégio e a missão de mostrar que o sucesso pode caminhar lado a lado com a disciplina, o respeito, o trabalho e os bons valores”, destaca. 

A Medicentro agradeceu aos Tubarões Azuis por fazerem milhões de cabo-verdianos sonharem. “Obrigado por honrarem a nossa bandeira. Obrigado por inspirarem as futuras gerações. A Medicentro sente-se profundamente honrada pela vossa visita e por poder fazer parte deste momento tão especial”.

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Medicentro Tubarões Azuis

Autoria:Dulcina Mendes,15 jul 2026 16:43

Editado porAndre Amaral  em  15 jul 2026 17:14

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