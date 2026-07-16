​Aldeia Infantil SOS recebe a Seleção Nacional Feminina de Futebol antes da partida para o CAN

A Aldeia Infantil SOS recebe esta quinta-feira, 16, a visita da Seleção Nacional Feminina de Futebol, uma iniciativa promovida em parceria com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Segundo uma nota enviada, a visita enquadra-se no âmbito de uma aproximação entre as Aldeias Infantis SOS e a FCF, que tem o intuito de promover o espírito de solidariedade e união, valores fundamentais do desporto que são também pilares essenciais para o sucesso do trabalho de cuidado e proteção das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Para a Aldeia Infantil SOS, iniciativas como esta são fundamentais para o bem-estar emocional e social das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento integral e para o fortalecimento dos laços com a comunidade e com instituições nacionais de referência.

A Aldeia Infantil SOS agradece à FCF e à Seleção Nacional Feminina de Futebol pela disponibilidade e pelo carinho demonstrados para com as crianças, e reitera o seu compromisso em continuar a promover parcerias que valorizem a infância cabo-verdiana.