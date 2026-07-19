Argentina e Espanha defrontam-se hoje em final inédita nos Estados Unidos

Espanha e Argentina decidem hoje, às 15:00 locais (18:00 em Cabo Verde), a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, numa inédita final.

Frente a frente Espanha, campeã em 2010, e Argentina, triunfante em 1978, 1986 e 2022 e detentora do troféu, vencedores do Europeu de 2024 e das derradeiras duas Copas América, em 2021 e 2024, respectivamente.

Para chegar à final, os espanhóis derrotaram a França por 2-0, nas meias-finais, enquanto os argentinos venceram a Inglaterra por 2-1, com reviravolta.

Este foi, também, o Mundial da estreia de Cabo Verde, aliás, única das 48 participantes a defrontar os dois finalistas do Mundial2026.

Cabo Verde começou por pontuar no Grupo H frente à Espanha (0-0), campeã em 2010 e detentora do título europeu, seguindo-se as igualdades com o Uruguai (2-2), vencedor em 1930 e 1950, e a Arábia Saudita (0-0).

O arquipélago tornou-se o país mais pequeno em população e área a ultrapassar a fase de grupos, mas foi eliminado nos 16 ‘avos’, ao perderem com a Argentina (3-2), após prolongamento.

A inédita final da 23.ª edição do Mundial de futebol está marcada para domingo, 19, pelas 15:00 locais (18:00 em Cabo Verde), no Estádio MetLife, em East Rutherford, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.