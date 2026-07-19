Espanha sagra-se campeã da Copa do Mundo de 2026

A Espanha é novamente campeã do Mundo. A selecção espanhola venceu a Argentina por 1-0, após prolongamento, na final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, conquistando o segundo título mundial da sua história, depois da conquista de 2010.

O golo de Ferran Torres, aos 106 minutos, decidiu um encontro equilibrado e travou a tentativa da Argentina de revalidar o troféu conquistado em 2022. Ao longo da competição, a Roja confirmou o estatuto de favorita, eliminando Portugal, Bélgica e França antes de superar os sul-americanos na final.

A Copa do Mundo de 2026 ficará para a história como a maior de sempre. Pela primeira vez participaram 48 selecções, num torneio organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, com 104 jogos e vários recordes de assistência e de golos.

Entre as grandes surpresas destacou-se Cabo Verde. Na sua estreia absoluta numa fase final de um Mundial, os Tubarões Azuis ultrapassaram a fase de grupos e alcançaram os oitavos-de-final, onde venderam cara a derrota frente à Argentina (3-2). A campanha cabo-verdiana mereceu elogios da imprensa internacional, que destacou a organização da equipa, a disciplina táctica e a capacidade competitiva de uma das selecções mais pequenas da prova.

Nos momentos individuais que marcaram o Mundial, o nome de Sidny Lopes Cabral ganhou destaque internacional. O lateral cabo-verdiano assinou um dos golos mais belos da competição diante da Argentina, nos oitavos-de-final, com um remate colocado de fora da área que venceu Emiliano Martínez e foi eleito o melhor golo dessa fase do torneio. O lance tornou-se um dos símbolos da histórica campanha dos Tubarões Azuis, que deixaram uma forte marca na sua estreia mundialista.

O torneio ficou igualmente marcado por jogos de elevado nível, como a eliminação do Brasil pela Noruega, a caminhada de Marrocos até aos quartos-de-final e o espectacular encontro de atribuição do terceiro lugar, em que a França venceu a Inglaterra por 6-4.

Fora das quatro linhas, o Mundial voltou a ser ensombrado por episódios de racismo. A FIFA condenou insultos racistas dirigidos ao criador de conteúdos IShowSpeed durante um jogo da Argentina, enquanto adeptos de Cabo Verde e do Egipto denunciaram comportamentos discriminatórios nas bancadas, reacendendo o debate sobre a eficácia das medidas de combate ao racismo no futebol.

No final, foi a Espanha quem levantou o troféu e confirmou o regresso ao topo do futebol mundial. Mas a edição de 2026 ficará também na memória pela afirmação de novas selecções, entre elas Cabo Verde, que deixou de ser apenas uma estreante para afirmar-se como uma das grandes revelações do Mundial.