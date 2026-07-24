Campeonato Nacional de Basquetebol Sub-18 Masculino arranca na segunda-feira

A Cidade da Praia recebe, de 27 de Julho a 2 de Agosto, o Campeonato Nacional de Basquetebol Sub-18 Masculino "Liga POWA SWAG" 2026, conforme anunciou hoje a Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB).

A competição, que antecede os Campeonatos Nacionais de Seniores Femininos e Masculinos, reunirá nove equipas provenientes de sete Regiões Desportivas do país, envolvendo um total de 135 participantes directos, entre atletas, treinadores e dirigentes.

Os jogos terão lugar no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, com a primeira jornada a arrancar no dia 27 de Julho. Às 17h00, o Atlântico (Fogo) defronta a ADB Barraka (Boa Vista), em jogo do Grupo A. Às 18h30, o Djarmai Basket (Maio) mede forças com o Atlético Clube do Tarrafal (São Nicolau),. O último encontro do dia, às 20h00, será entre o ABC, campeão nacional, e o Pantera Negra (Sal).

“Esta prova enquadra-se na estratégia da FCBB de reforço da aposta nos escalões de formação, assumindo-se como um instrumento fundamental para a identificação, desenvolvimento e valorização dos jovens talentos que representam o futuro do basquetebol cabo-verdiano e das futuras Selecções Nacionais”, ressaltou a Federação Cabo-verdiana de Basquetebol.