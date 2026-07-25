Presidente do Colo Colo garante que Vozinha vai ser jogador do clube chileno

O presidente do clube chileno Colo Colo, Aníbal Mosa, afirmou esta sexta-feira que foi alcançado um acordo com o guarda-redes titular da seleção de Cabo Verde, Josimar Dias 'Vozinha', que se destacou no Mundial de 2026.

"O primeiro ponto é confirmar que Vozinha vai ser jogador do Colo Colo", disse Mosa antes do início do encontro frente ao Deportes Limache, para a liga chilena, liderada pelo Colo Colo, no estádio Monumental.

"Temos um acordo, estão a ser afinados os últimos detalhes, mas já temos a confirmação do seu entorno e do seu representante. Chegámos a um acordo com base numa proposta que apresentámos", acrescentou.

O dirigente não esclareceu os termos do acordo, mas informou que o guarda-redes viajará nos próximos dias para o Chile para realizar os exames médicos de rotina.

O guarda-redes cabo-verdiano foi escolhido para o 'onze' ideal do Mundial 2026, que integra três futebolistas da campeã Espanha - entre os quais o médio Rodri, eleito melhor jogador do torneio - e igual número da França.

O jogador, que conquistou 30 milhões de seguidores no Instagram devido à sua atuação na Copa do Mundo, está livre após terminar o vínculo com o Chaves, da segunda divisão portuguesa.

O representante de Vozinha já tinha reconhecido as negociações e afirmou que o clube chileno "é um grande da América do Sul e é um orgulho que tenha mostrado interesse por Vozinha.

"Ele está extremamente contente e seria uma grande oportunidade representar o Colo Colo", apontou o representante.

Vozinha disputou quatro jogos com Cabo Verde no Mundial, que pela primeira vez na história contou com 32 seleções participantes, nos quais sofreu cinco golos, destacando-se no empate 0-0 frente à atual campeã Espanha, com quem partilhou o grupo H.

A seleção africana fez história ao qualificar-se para os 16-avos de final na sua primeira participação em mundiais de futebol, e o guarda-redes brilhou também com defesas frente à finalista Argentina, que venceu por 3-2 no prolongamento e avançou para os oitavos de final.