Arouca aposta em jovem cabo-verdiano Rachid Gomes

O Arouca garantiu a contratação de Rachid Gomes, jovem lateral direito cabo-verdiano de 18 anos, numa aposta de futuro para o plantel orientado por Vasco Seabra. A informação foi avançada pelo jornal Record.

O jogador esteve à experiência durante a pré-época com a equipa principal dos lobos e as suas exibições convenceram a estrutura do clube, que decidiu avançar para a contratação. Rachid Gomes encontrava-se livre depois de ter representado o EPIF, de Cabo Verde, na última temporada.

Apesar de chegar numa fase em que o plantel apresenta poucas opções para a posição de lateral direito (Tiago Esgaio é, para já, o único jogador de raiz disponível para o lugar e Rachid será encarado como uma aposta de desenvolvimento).

Segundo o Record, o plano do Arouca passa por manter Rachid Gomes integrado nos treinos da equipa principal, mas com competição regular ao serviço dos sub-19 do clube. A intenção é permitir a sua evolução e preparar uma futura integração no grupo principal, caso surja uma oportunidade.

Internacional jovem por Cabo Verde, Rachid Gomes fez parte da seleção que conquistou, em 2025, a medalha de ouro nos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), reforçando o estatuto de uma das jovens promessas do futebol cabo-verdiano.