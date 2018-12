Prime Yield comprada pela Gloval

​A Gloval, empresa especializada na avaliação e consultadoria imobiliária, concluiu a compra da Prime Yield, empresa portuguesa com operação em Cabo Verde e noutros mercados lusófonos. Os valores da operação não foram revelados.

A Gloval vai integrar os 80 profissionais que compõem a equipa da Prime Yield, repartidos entre os três escritórios em Portugal e nas filiais de Cabo Verde, Brasil, Moçambique e Angola.

Esta é a sexta aquisição concretizada pela Gloval após as operações de integração das empresas de avaliação Ibertasa, Valtecnic e VTH, em 2017, e, já em 2018, da VT Asset e da OCO, pequenas empresas especializadas na prestação de serviços da consultadoria imobiliária e de engenharia, respectivamente.

Registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Prime Yield opera na área de avaliação de activos e créditos hipotecários para fundos de investimento e entidades bancárias.

A empresa tem prestado assessoria a fundos internacionais de referência como o Bain Capital, o KKR ou o Cerberus. Também assessorou entidades financeiras como o Banco Português de Investimento (BPI), a GE Money ou as espanholas Santander, BBVA e Bankinter.

Nelson Rêgo, fundador e primeiro CEO, vai continuar na liderança da empresa, acumulando a responsabilidade pelo desenvolvimento do negócio internacional da Gloval nas áreas de avaliação e consultadoria imobiliária para fundos de investimento.

O gestor sublinha que “para a Prime Yield, integrar-se na Gloval é uma oportunidade única de ser parte de uma empresa sólida, capitalizar e aprender com o seu 'know how'" e para "expandir serviços noutros mercados”.

Para Roberto Rey, presidente e CEO da Gloval, a operação vai permitir integrar a empresa numa "companhia líder na prestação de serviços de avaliação e consultadoria imobiliária aos grandes fundos de investimento internacionais".