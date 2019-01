​Compras com cartão em alta no final do ano

Os cabo-verdianos efectuaram levantamentos no valor de 633 mil contos e gastaram 664 mil contos entre 28 de Dezembro e 1 de Janeiro, avançou hoje a SISP. De acordo com os dados da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento (SISP), avançados à Rádio de Cabo Verde, em cinco dias, foram feitos mais de 108.584 levantamentos de dinheiro nas caixas Vinti4, correspondentes a 633.567 escudos. Relativamente ao ano de 2017, os levantamentos aumentaram em mais de 4 por cento (%). No mesmo período em análise, segundo a SISP, foram feitas 238.407 compras através dos Terminais de Pagamento Automático, no valor de mais de 664 mil contos. Os dados superam os de 2017 em cerca de 8 a 9%.