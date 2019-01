​Canárias disponibiliza 105 mil euros para segunda fase do projecto da Adega do Fogo

Cabo Verde e Canárias vão assinar brevemente um convénio de cooperação orçado em 105 mil euros, para o redesenho definitivo do projecto da Adega do Fogo, avançou quarta-feira, na Praia, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

O governante, que falava à imprensa no final do encontro de trabalho que manteve com a equipa do Cabildo de Tenerife, Canárias, acrescentou que esse acordo contempla ainda acções de formações no domínio da extensão rural.

“Vamos assinar outro convénio, avaliado em 105 mil euros, para o redesenho da Adega definitiva na ilha do Fogo e acções de formações”, sublinhou o ministro, que assegurou que a visita tem por objectivo fazer o ponto de situação das acções levadas a cabo no âmbito do primeiro convénio de cooperação e reforçar as actividades nos próximos meses.

Tendo em conta que o projecto da adega é uma das questões essenciais desse acordo, Gilberto Silva afirmou que as partes vão trabalhar em conjunto para transformar o projecto num conceito de escola de viticultura, integrando a abordagem do desenvolvimento do turismo, da cultura, associado à culinária.

O ministro adiantou que o acordo vai permitir o reforço da cooperação no domínio da extensão rural, onde o arquipélago das Canárias vai disponibilizar vagas para quadros cabo-verdianos e promover cursos para extensionistas rurais. Essas acções vão ajudar a reforçar a extensão rural em Cabo Verde.

“Falamos também da necessidade de desenvolvermos uma cooperação profícua e muito concreta na questão da broca da banana, que é uma praga que está a afectar a cultura da bananeira na ilha de Santiago, onde brevemente um técnico do Ministério da Agricultura e Ambiente irá deslocar-se às Canárias, de modo que possamos desenvolver um programa muito concreto de combate a esta praga que afecta sobretudo o concelho de Santa Cruz”, salientou.

A delegação de Canárias é chefiada pelo conselheiro da Agricultura do Cabildo de Tenerife e visita o arquipélago de 01 a 04 deste mês, no quadro da cooperação existente entre Cabo Verde e Canárias.