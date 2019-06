Bringbuys Web Technology quer abrir centro de computação em Cabo Verde

Os representantes da empresa macaense Bringbuys Web Technology estiveram hoje reunidos com a PCA da Cabo Verde Trade Invest. Objectivo é construir, em Cabo Verde, uma plataforma de computação em nuvem.

No final do encontro, Chloe Wang, directora do departamento de internacionalização da Bringbuys Web Technology, explicou que a reunião de hoje serviu para “dar início ao nosso projecto 'West Africa Cloud Computing'. Vamos abrir um centro de computação em nuvem aqui que é um projecto de criação de uma plataforma de fornecimento de serviços tecnológicos para a África Ocidental”.

As negociações, segundo aquela responsável, já decorrem desde 2017.

“Já assinámos um acordo com a Cabo Verde Trade Invest no ano passado e vamos agora começar o programa. É a nossa primeira visita para termos encontros com as empresas que serão nossas parceiras cá - NOSi e CERMI. Inicialmente o projecto era apenas com o NOSi, mas depois detectou-se que era necessário criar uma plataforma eléctrica que pudesse sustentar esta plataforma tecnológica. O CERMI passou assim a ser um parceiro e esta visita é uma oportunidade de falar com estes parceiros para ver como serão as parcerias em concreto”.

Para Ana Barber, PCA da Cabo Verde Trade Invest, este “é um projecto inovador. Esta equipa quer dar um passo muito grande relativamente ao fecho do business plan. Vai ser um centro tecnológico que irá albergar uma incubadora de empresas, a formação nesta área”.

“O objectivo fulcral desta plataforma é a CEDEAO. Querem utilizar a plataforma em Cabo Verde para alcançar os países africanos”, acrescentou Ana Barber que disse ainda que a área das TIC “é uma área que queremos atrair e sobretudo utilizar para exportação. Esta é uma empresa que tem acordos internacionais com outras grandes empresas como a Ali Baba e que vai utilizar a plataforma para a exportação”.