Empresários do Sotavento com "enormes" expectativas para o fórum de investimento

​A Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) classifica de “grande iniciativa” a realização do fórum de investimento em Cabo Verde, e espera que, “de facto”, o sector privado consiga mobilizar financiamento para os seus projectos.

O secretário-geral da CCS, José Luís Neves, disse que o sector privado já está preparado, esperando que o evento, marcado para 01, 02 e 03 de Julho, consiga mobilizar financiamento não só para grandes, como também para pequenos e médios projectos.

“As nossas expectativas são enormes. Nós vamos estar durante três dias juntamente com o sector público, mas também com instituições financeiras nacionais e internacionais e através do 'B to B' poder dialogar e analisar, apresentar projectos e analisar possibilidades de parcerias financeiras com as instituições financeiras internacionais para mobilizarmos o financiamento para grandes projectos estruturantes para o país, mas também para médios e pequenos projectos”, disse.

José Luís Neves, que falava aos jornalistas na sequência da realização hoje, na Cidade da Praia, da formação para o reforço da capacitação do sector privado na norma ISO 9001 – sistema de gestão de qualidade, lembrou que a questão do acesso ao financiamento é um dos grandes desafios para tecido empresarial cabo-verdiano.

“Pese embora todas as medidas que têm sido tomadas pelo governo para a criação de mecanismos que facilitem o acesso ao financiamento, a verdade é que a questão do financiamento continua a ser um dos grandes desafios para o sector privado nacional”, argumentou.

“É difícil conseguir o acesso ao financiamento e quando se consegue é com uma taxa de juro extremamente elevada que acaba por muitas vezes por inviabilizar os projectos de investimentos”, acrescentou.

Nesta primeira edição, o Cabo Verde Investment Forum (CVIF) conta com importantes parceiros como o Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Cooperação Luxemburguesa em Cabo Verde, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e União Europeia.

O principal objectivo deste evento é acelerar os investimentos dos sectores financeiros privado e público e dos investidores privados na implementação de projectos catalisadores que conduzam ao crescimento económico sustentável e à criação de emprego em Cabo Verde.

Igualmente, o Governo quer promover Cabo Verde como um destino de investimento e negócio em áreas como o turismo, infra-estruturas, energias renováveis, economia marítima, indústrias criativas, agro-negócio e tecnologias de comunicação.

O fórum tem o alto patrocínio do Gabinete do Primeiro Ministro e é organizado em parceria com a Bolsa de Valores, o sector privado nacional.

Espera-se a participação de mais de 300 pessoas, incluindo, promotores e investidores. homens e mulheres de negócios, decisores de alto nível da indústria e sectores produtivos, comércio, serviços e finanças, representantes do sector privado, presidentes, CEO, executivos financeiros, membros de governos, organizações internacionais e empresas internacionais também estarão presentes no evento.