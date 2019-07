SISP vai construir uma nova sede

Nova sede da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) vai ficar situada no Castelon Vale que está a ser construído nas proximidades do Parque Tecnológico da Praia.

As novas instalações da SISP vão ter uma área total com cerca de 2500 metros quadrados, avançou hoje o NOSi num comunicado enviado à comunicação social.

"As novas instalações da SISP vão incluir um Data Center Tier IV e um Centro de Personalização de Documentos Electrónicos, certificado pelas normas PCI-Payment Card Industry e ICAO e-Passport Security Standards, que constituirão as duas áreas mais críticas e importantes do edifício", aponta o comunicado do NOSi.

Segundo o NOSi o novo edifício da SISP terá arquitectura funcional, icónica, ambientalmente e energeticamente sustentável e vai ficar localizado no Castelon Vale” uma zona imobiliária tecnológica complementar ao Parque tecnológico, perto de zona de aeroporto, da zona industrial de Achada Grande e do porto da Praia”.

“O projecto “Castelon Vale” foi desenvolvido em conjunto com a Câmara Municipal da Praia, tem como lema transformar “Real Estate to Brain Estate” e visa aproveitar a vizinhança do Parque Tecnológico para criar um Loteamento destinado a acolher empresas”, acrescenta ainda o NOSi.

O projeto do Parque Tecnológico de Cabo Verde está actualmente em construção prevendo-se a sua conclusão em meados de 2020 e, conforme avança o NOSi “está avaliado em cerca de 32 milhões de Euros, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), mais uma contrapartida do Estado de Cabo Verde em cerca 4 milhões de Euros. Comporta a construção de Centros de negócios, de incubação, de Certificação e formação, edifício administrativo, auditório cívico, Data Center e Centro tecnológico em São Vicente”.