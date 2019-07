São Domingos vai receber novo parque eólico

​O próximo parque eólico de Cabo Verde, com capacidade de 10 megawatts, vai ser instalado em Achada Mostarda, São Domingos, revelou terça-feira o ministro da Indústria, Comércio e Energia.

A garantia foi dada por Alexandre Monteiro, à margem da visita que efectuou à estação meteorológica de Achada Mostarda, no concelho de São Domingos.

A estação, que já se encontra em funcionamento, produz informações completas a nível da precipitação, direcção e velocidades dos ventos, temperatura, humidade e radicação solar.

O processo de instalação do parque já está em curso e irá contribuir para a produção de energia renováveis no país, reduzindo a dependência do petróleo. A meta traçada pelo Governo é chegar a 2030 com mais de 50% de produção de energia renovável.

“Temos um plano que inclui parques solares e eólicos. Neste momento, temos em curso o projecto para a instalação de 10 MegaWatts (MW) aqui em Santiago, temos também em curso um processo de 5 MegaWatts insular para a ilha da Boa Vista e estamos a preparar um pacote de 50 MW, para todas as ilhas, com o mix de solar e eólico”, assegurou.

“Estamos a qualificar as áreas reservadas para instalação dos parques eólicos com informação, e torna-las mais atractivas para investimentos e reduzir os riscos, porque acima de tudo é essa a exigência para que os projectos sejam bancáveis”, disse.

A Estação Meteorológica de Achada Mostarda é financiada pela Cooperação Luxemburguesa, no âmbito do Programa de Apoio ao Sector das Energias Renováveis.