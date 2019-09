"O 4G chegou tardiamente ao país"- João Domingos

Para o administrador da CV Móvel, João Domingos, se o processo de instalação do 4G tivesse iniciado em 2014, o país estaria agora em condições de avançar para o 5G.

Durante uma sessão de apresentação das “novidades e vantagens que o 4G oferece”, o administrador da CV Móvel afirmou que o 4G chega “tardiamente” ao país. Avançou que desde 2014 a empresa aguarda com “expectativa” por esse momento.

“Em 2015 houve uma tentativa muito tímida de dar início ao processo que acabou por não avançar e no verão do ano passado, pressentindo que isso teria que acontecer a qualquer momento, avançamos com a constituição de equipas para trabalhar nesse processo, para não sermos apanhados de surpresa”, disse.

O dirigente enunciou ainda que o serviço 4G não cobre todo o território nacional, mas que está presente em todos os municípios do país. Confessou ainda que na fase inicial ocorrem problemas técnicos e que nem sempre é uma experiência “boa”.

A Agência Reguladora Multisectorial para a Economia (ARME) entregou ontem à CV Telecom e à Unitel os certificados de operadores da rede 4G.