Novo Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Eléctricos socializado na Praia

​O Sistema Nacional de Etiquetagem e Requisitos dos Equipamentos Eléctricos (SNEREE) vai ser “socializado” numa formação que decorre 30 de Setembro a 08 de Outubro, na Cidade da Praia, destinada a todos intervenientes do sector.

Em nota de imprensa, o Ministério da Indústria Comércio e Energia, refere que a formação insere-se no âmbito do Projecto de Eficiência Energética em Equipamentos e Edifícios (PEEE).

A mesma tem por objectivo informar os actores sobre o programa nacional de Etiquetagem e Requisitos de Eficiência Energética, bem como esclarecer os impactos da implementação deste programa e os novos regulamentos de eficiência energética, a serem adaptados a partir de 01 de Janeiro de 2020.

Participam na formação fabricantes e fornecedores de equipamentos eléctricos, importadores, distribuidores e comerciantes, e representantes de várias outras instituições e associações ligadas directa ou indirectamente ao sector.

O SNEREE foi aprovado pelo Governo através do Decreto-lei nº 25/2019, de 13 de Junho, no âmbito do Projecto de Eficiência Energética em Edifícios e Equipamentos, que está enquadrado no eixo estratégico de promoção da Eficiência Energética do Programa Nacional de Sustentabilidade Energética (PNSE).