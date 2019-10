Inaugurada nova sede do Grupo IMPAR no centro da cidade do Mindelo

​O edifício do ex-Café Portugal, em São Vicente, é, desde sexta-feira, a sede do Grupo IMPAR. Construído em 1948, pela família Miranda, o espaço, que tem três pisos e um sótão, foi reformado, mantendo a traça original.

Luís Vasconcelos, CEO do grupo, no discurso de inauguração, destaca a história do edifício e daquilo que representa na actividade do sector privado nacional.

“Para além da inauguração da sede do grupo, celebramos aqui hoje a ilustre história desta cidade, através deste belo edifício, construído em 1948 pela família Miranda, um dos nomes mais ilustres do comércio mindelense do Séc. XX, num momento particularmente difícil para Cabo Verde, após a segunda guerra mundial e a seguir a uma das piores secas de que o país tem memoria e que dizimou uma boa parte da nossa população, a fome de 40”, disse.

“São Vicente pela sua vocação aberta ao mundo, mesmo em circunstâncias adversas, conseguia gerar riqueza e ter empresários de visão, capazes de construir edifícios como este, que veio a albergar o famoso Café Portugal, e que é, sem dúvida, um símbolo da criação de riqueza que a actividade privada cabo-verdiana empreendeu e que aqui investiu”, acrescentou.

A sede do Grupo IMPAR alberga também a nova agência BCN Business, um "novo conceito de agência bancária, implementado pelo BCN, e que se destina exclusivamente à classe empresarial”.

Para Luís Vasconcelos, a inauguração da sede “é sempre um marco na história das instituições e representa um estímulo ao progresso e à afirmação pública da empresa”.