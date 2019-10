IGQPI já registou mais de 2 mil marcas de logótipos

​O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) recebeu, em 14 anos, 4.252 pedidos de registos de marcas e logótipos e concedeu mais de dois mil títulos, segundo dados avançados por uma técnica da instituição.

Segundo Sónia Duarte, técnica superior do IGQPI, nos últimos 14 anos, o organismo recebeu um total de 4.252 pedidos de registo das modalidades de propriedade intelectual e concedeu 2.144 títulos de registos de marcas e logótipos.

Os dados foram avançados num seminário realizado na cidade da Praia sobre o contrabando e a falsificação de produtos como crimes antecedentes à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Embora sem precisar os valores, a técnica avançou que, do total de pedidos concedidos, a maioria são de marcas internacionais, mas enfatizou o facto de os pedidos de marcas nacionais ter vindo a aumentar significativamente.

O IGQPI é um organismo público enquadrado na administração indirecta do Estado, que tem a seu cargo a gestão do Sistema Nacional da Qualidade de Cabo Verde, e do Sistema Nacional de Protecção da Propriedade Intelectual.

O instituto tem um amplo espaço para actividades técnicas, regulatórias e de fomento das politicas públicas relativas à competitividade do país.

O papel das alfândegas no combate ao contrabando de mercadorias, a contrafacção e falsificação como crimes precedentes à lavagem de capitais e a experiência americana em contrafacção e falsificação de produtos, são alguns dos temas abordados e discutidos durante o seminário.