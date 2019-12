ASL Airlines liga Paris e São Vicente

A companhia ASL Airlines France vai lançar uma nova ligação, entre Paris e Mindelo, que irá funcionar a partir de 22 de Dezembro e até 20 de Abril de 2020, aos domingos.

Os voos entre Paris CDG e o aeroporto Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente serão assegurados por um Boeing 737-700, “com 147 a 149 lugares”, de acordo com informações divulgadas pelo Air Journal.

Quanto aos horários, as partidas estão programadas para as 6h30, com chegada às 10h40 à ilha de São Vicente. Em sentido contrário, o voo sai de São Vicente às 11h30, aterra às 12h15, no Aeroporto Amílcar Cabral, no Sal, e às 21h15 em Roissy.

Esta rota, avança o site especializado em notícias de aviação, não tem concorrência, uma vez que a ilha de São Vicente não tem nenhuma ligação directa a França. As únicas ligações directas para o exterior são para Lisboa (pela TAP) e para Amesterdão (TUI Fly). Além destas rotas, há duas ligações domésticas, asseguradas pela Cabo Verde Airlines e Binter CV. Entretanto Paris e Cabo Verde estão ligados por uma outra rota, Paris-Sal, pela Cabo Verde Airlines.

Ainda de acordo com o Air Journal, a empresa francesa fixou o preço dos bilhetes, de viagens únicas, em torno dos 280 euros (cerca de 30.800 CVE). Contudo, refere a mesma fonte, esta terça-feira o site da companhia não permitia reservas para o Sal. Segundo terá especificado, esta é uma "série de vôos fretados pela Avico. Os bilhetes são comercializados pela Avico junto a diferentes operadores turísticos ou directamente no departamento de reservas da Avico (incentive@avico.com), e alguns dos assentos estão à venda no site da ASL Airlines France”.