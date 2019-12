ENAPOR subconcessiona Complexo de Pesca do Porto da Praia

Empresa que vai explorar a infraestrutura é a Cape Verde Ocean, uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, de natureza industrial e comercial, que opera no sector das pescas em Cabo Verde.

Segundo a ENAPOR o anúncio foi feito hoje durante o acto inaugural do renovado Complexo de Pesca do Porto da Praia, que contou com a presença do Secretário de Estado para a Economia Marítima, Paulo Veiga.

Ainda segundo a ENAPOR a subconcessionária vai ter de assegurar a “Prestação de serviços de movimentação de pescado produção e fornecimento de gelo; Exploração das instalações; Gestão dos cais acostável com atracação e desatracação de navios pesqueiros; Assegurar a 1ª Venda de Pescados em Lotas; Gestão de Laboratórios e Controle de Qualidade; Outras actividades de apoio aos pescadores e embarcações de pesca”.

As obras de beneficiação do espaço foram feitas dentro do quadro de subconcessão daquele espaço e incluíram “a construção/adaptação de uma sala para servir as necessidades de processamento de pescado, trabalhos de canalização de água para a área de tratamento de pescado e construção/adaptação de um espaço para instalar os equipamentos e materiais de laboratório, entre outros”.

Segundo informações presentes no site da Cape Verde Ocean, a empresa está “devidamente licenciada para captura, investigação, exploração e exportação do pepino do mar pelas autoridades nacionais competentes, nomeadamente a DNEM (Direcção Nacional de Economia do Mar)” e tem “como missãosatisfazer da melhor forma possível os seus clientes, consumidores e parceiros de negócio, com previsibilidade, regularidade, qualidade e segurança. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do sector das pescas, focado nos pilares de investigação haliêutica, inovação e melhoria das condições sócio-económicas de toda a comunidade piscatória nacional”.