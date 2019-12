Mindelo recebe pela primeira vez um navio de cruzeiro para a celebração do réveillon

​O paquete Artania escolheu a Baía do Mindelo como local para a passagem de ano. O navio de cruzeiro estará atracado no Porto Grande, informa a ENAPOR.

De acordo com a empresa responsável pela gestão dos portos nacionais, esta é a primeira vez que um navio do género faz escala em São Vicente com o propósito de aproveitar a passagem de ano mindelense.

O Artania saiu da cidade de Hamburgo, na Alemanha, no dia 21 de Dezembro, com destino à cidade do Cabo, na África do Sul. A bordo estão cerca de 516 tripulantes e 934 passageiros.

Esta noite, na baixa do Mindelo, além do tradicional fogo de artifício, actuam Loony Johnson, DJ Telio, Richie Campbell, além de outros artistas locais. O palco está montado na Rua de Lisboa.