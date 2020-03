Preço de combustíveis desce e do gás butano aumenta

A ARME atualizou os novos preços dos combustíveis a vigorarem a partir deste domingo. Conforme a nova tabela, o preço dos combustíveis desce, mas o gás butano fica mais caro.

De acordo com a nova tabela o petróleo passa a ser comercializado a 82,90 ESC, o gasóleo normal passa a custar 94,40 ESC, a gasolina passa a 121,10 ESC, o gasóleo para electricidade passa a 79,20 ESC, o gasóleo marinha passa a 66,90 ESC, o fuel 380 passa a 61,90 ESC e o fuel 180 passa a 66,20 ESC.

Já o gás butano a granel passa a custar 138,30 ESC, sendo que as garrafas de 3Kg passam a ser vendidas a 394,00 ESC; as de 6Kg passam a 830,00 ESC; as de 12,5Kgpassam a 1729,00 ESC e as de 55Kg passam a 7.607,00 ESC.

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) aponta a conjuntura internacional como responsável pela descida dos preços dos combustíveis.

Assim, segundo a reguladora, os preços do petróleo nos principais mercados internacionais recuaram durante o mês de Fevereiro, cerca de 12,5% relativamente ao mês de Janeiro, como forma de reacção dos mercados à divulgação de novos casos de coronavírus, na Coreia do Sul, Irão e na Europa, onde se destaca a situação de Itália e também pela preocupação dos investidores com o facto de não haver acordo no seio da OPEP quanto a uma maior redução dos cortes de produção do petróleo.